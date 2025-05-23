Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden köy yoluna doğru seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen aracı durduran ekiplerce araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altına gizlenmiş şekilde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan M.Y, S.B ve İ.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

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