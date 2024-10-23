Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla bir operasyon başlattı.

Polisin teknik ve fiziki takipleri sonucunda, batı illerinden temin ettiği silahları Kırşehir’de piyasaya sürmek isteyen şüpheli M.G., kent merkezinde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.