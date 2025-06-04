Kırşehir’de yolda silahla vurulmuş şahıs bulundu

Kaynak: İHA
Kırşehir’de yolda silahla vurulmuş şahıs bulundu

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında bir kişi silahla yaralanmış halde bulundu.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında bir kişi silahla yaralanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın OSB yakınlarında elinde bulunan tabancayla kendine ateş ettiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendine ateş eden şahıs ağır yaralanırken, polis ekiplerinin yaptığı incelemesinde de şahsın E.E. olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından E.E. ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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