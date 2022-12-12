Kış akşamları nasıl beslenmeli

Kış aylarının sağlıklı ve huzurlu geçmesi için beslenmenizi iyi yönetmeli, yemek yemekten keyif alarak vücudunuzu sağlıklı tutmalısınız. Uzun kış gecelerinde evde geçirilen vakit artıyor ve televizyon karşısında geçirdiğiniz saatlerde bir şeyler yeme ihtiyacı doğuyor.

Gece evinizde artık dinlenme saatleri başladığında bol suyunuz yanınızda olmalı ve yudum yudum keyifle su içmeye özen göstermelisiniz. Atıştırmalıkları her zaman olduğu gibi yavaş yemeye ve lezzete odaklanmaya dikkat etmelisiniz.

Akşam yemekten sonra karbonhidrat, protein, yağ açısından dengeli atıştırmalar yapmalısınız. Tek yönlü ve aynı yiyecek grubundan bol miktarda tüketmekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Peki, neler tercih edilebilir? İşte yanıtı:

Geceleri havuç, marul, turp vb. sebzeleri çiğ olarak tüketmeniz hem istahınızı kontrol altına alır, hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Bunun dışında aşağıdaki ürünlerde yararlı olacaktır.

Meyve, fındık, ceviz, leblebi

Ceviz, kuru meyve, taze meyve

Badem, taze meyve, kuru meyve

Yoğurt, maydanoz, leblebi

Leblebi, ayran