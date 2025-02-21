Kış aylarında kalp sağlığıyla ilgili uzmanlardan soğuk hava tavsiyeleri

Soğuk hava, kalp damarlarının daralmasına ve kan basıncının artmasına neden olabilir. Bu durum, kalp hastalığı olan bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

American Heart Association (AHA)'dan Dr. Clyde Yancy, "Soğuk hava, kalp hastalarının sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kalp damarlarının daralması ve kan basıncının artması, kalp krizi riskini artırır" dedi.

Ayrıca, soğuk hava, vücut ısısının düşmesine ve hipotermiye yol açabilir, bu da kalp hastaları için tehlikeli bir durum.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SOĞUK HAVA ETKİLERİ

Bilimsel araştırmalar, soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

European Heart Journal 'da yayımlanan bir çalışmada, soğuk hava koşullarının kalp hastaları üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Araştırmada, soğuk havanın kalp krizi, göğüs ağrısı ve diğer kardiyovasküler sorunların riskini artırdığı belirtildi.

Harvard Medical School'dan Dr. JoAnn Manson, "Soğuk hava, kalp hastaları için ciddi bir risk faktörüdür. Bu nedenle, kalp hastalarının soğuk havalarda dışarı çıkarken mutlaka koruyucu önlemler almaları gerekmekte" şeklinde açıklamada bulundu.

KALIN KIYAFETLER VE VÜCUT KORUMA ÖNERİLERİ

Kalp hastalarının soğuk havalarda sağlığını korumak için alması gereken bazı önlemler bulunmakta.

İşte uzmanların önerileri:

1. Kalın Kıyafetler Giyin : Soğuk havalarda, vücut ısısını korumak için kalın ve katmanlı kıyafetler giymek önemli.

Mayo Clinic 'ten Dr. Martha Grogan, "Kalp hastalarının soğuk havalarda kalın ve katmanlı kıyafetler giymesi, vücut ısısını korumalarına yardımcı olur" diyor.



2. Baş, Boyun ve Eller Koruyucu Aksesuarlar Kullanın : Soğuk hava, vücut ısısının hızla düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, baş, boyun ve ellerin korunması önemli.

Johns Hopkins University'den Dr. Roger Blumenthal, "Baş, boyun ve ellerin korunması, vücut ısısını korumak ve hipotermiyi önlemek için önemlidir" şeklinde ifade ediyor.



3. Dışarıda Kısa Süre Kalın : Soğuk havalarda dışarıda uzun süre kalmak, kalp hastaları için riskli olabilir.

Stanford University School of Medicine 'den Dr. Alan Yeung, "Kalp hastalarının soğuk havalarda dışarıda kısa süre kalmaları ve gereksiz yere dışarı çıkmamaları önerilir" dedi.

BİREYSEL ÖNLEMLER VE SAĞLIK TAVSİYELERİ

Kalp hastalarının soğuk havalarda sağlığını korumak için dikkat etmeleri gereken bazı önlemler vardır. Bunlar arasında düzenli sağlık kontrolleri, ilaç kullanımına dikkat etmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak yer almakta.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Kalp hastalarının düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları, ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir" dedi.