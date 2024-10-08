Kış aylarının vazgeçilmez 3 çorbası! Hastalıklara karşı adeta savaşıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez 3 çorbası! Hastalıklara karşı adeta savaşıyor

Türk mutfağında görmeye alışık olduğunuz çorbaların sağlığa yönelik faydalarını uzmanlar tek tek sıraladı. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı direnç sağlayan o çorbalar bakın neymiş.

Çorba, özellikle kış aylarında hastalıklara karşı şifa olduğu düşünülerek bol bol tüketiliyor.

TARHANA ÇORBASI

İçerdiği zengin besinler nedeniyle sağlığa faydalı yiyecekler arasında ilk sırada gösterilen tarhana çorbası, bazı kişiler için zararlı olabilir.

Türkiye'de en yaygın tüketilen çorba olan mercimek ve işkembe için de kısıtlayıcı özellikler barındırdıklarını belirten doktorlar, şifa deposu olan çorbaların listesini paylaştı.

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İŞTE SAĞLIĞA EN FAYDALI 3 ÇORBA

Tavuk Çorbası

'Hasta çorbası' olarak bilinen tavuk çorbası, özellikle haşlanan tavuğun suyu ile hazırlandığında şifa deposuna dönüşüyor. Kalın bağırsakların çalışmasını sağlıyor.

Tavuk çorbasında, yağ miktarı kırmızı ete kıyasla daha düşük olduğundan kolesterol hastaları tarafından rahat bir şekilde tüketilebiliyor.

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Kelle Paça Çorbası

Türkiye'de en sevilen çorbalar arasında yer alan kelle paça çorbası, esasında bir sakatat ürünü barındırıyor olmasına rağmen sağlığımıza yönelik eşsiz faydalar sunuyor.

Kemik gelişimini olumlu etkiliyor.

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Brokoli Çorbası

Her ne kadar lezzet sıralamasında üst basamaklarda yer almıyor olsa da, brokoli ile hazırlanan tüm yiyecekler gibi brokoli çorbası da besin değeri açısından oldukça zengin.

Bol miktarda A vitamini barındırıyor olması nedeniyle güçlü bir bağışıklık sisteminin inşa edilmesini sağlayan bu çorba, aynı zamanda doğal bir antibiyotik.

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