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Kış aylarında ortaya çıkıyor. 2 haftadan fazla sürüyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla kış depresyonları da ortaya çıktı. Kış depresyonun en çok kadınlarda görüldüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:19
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Kış depresyonu en çok kadınlarda görülüyor. 2 haftadan fazla sürüyorsa bu belirtilere dikkat

Kış aylarında ortaya çıkıyor. 2 haftadan fazla sürüyor
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Kış aylarının gelmesiyle hastalıklarda baş gösterdi. Kış aylarındaki soğuk havalar depresyona itiyor. Mevsimsel duygu durum bozukluğu (kış depresyonu), kişinin motivasyonunu düşürür, sürekli uyuma isteği verir, karbonhidrata düşkünlük artar. Kışın havanın soğuk olması nedeniyle kapalı mekanlarda geçirilen zamanın uzaması insanları sosyal ortamlardan da uzaklaştırmaktadır. Kış depresyonu sosyallleiştiğiniz anda daha iyi hissetmenize neden olur. Kış depresyonu dönmeseldir. Soğuk, karanlık ve yağışlı havalarda ruh haliniz alt üst oluyorsa kış depresyonu yaşıyor olabilirsiniz. Kış depresyonunu, klinik depresyon durumundan ayıran en büyük özellik, belli bir dönemde yaşanmasıdır.

BELİRTİLER NEDİR?

Yaşamdan zevk alamama,

İçe kapanık,

Sosyal ortamlardan uzaklaşarak giderek yalnızlaşma,

Kolay sinirlenme,

Aşırı uyuma,

Karbonhidrata düşkünlük.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kış boyunca evden çalışmak durumundaysanız, perdelerin açık olmasına özen gösterin. Evinizin ışık alması psikolojiniz için önemlidir.

Kış depresyondaki kişilerle mümkün olduğunca zaman geçirmemeye çalışın.

Güneş ışığını kaçırmayın. En az 1 saat gündüz yürüyüş yapabilirsiniz. Bol ışık alan yerlerde bulunmaya özen gösterin.

Egzersiz kış aylarında kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden olur. Düzenli olarak yapılan egzersiz, psikolojinizi olumlu yönde etkileyecektir.

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