Kış depresyonu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarılarını sıraladı!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gün ışığının azalması, birçok insanın ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar, azalan gün ışığının kış depresyonuna neden olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle kış depresyonunun nedenleri ve belirtileri...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özge Selçukoğlu Kilimci, kış depresyonunun, mevsimsel depresyon olarak da bilinen bir depresyon türü olduğunu belirtti.

Dr. Kilimci, "Mevsimsel depresyon özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar, ilkbaharla birlikte belirtileri hafifler. Kış depresyonunun temel nedeni gün ışığının azalmasıdır. Gün ışığı eksikliği, beyindeki serotonin seviyelerini düşürebilir ve melatonin hormonunun dengesini bozabilir. Bu da uyku düzenini, ruh halini ve enerji seviyelerini olumsuz etkileyebilir" dedi.

Halk sağlığı uzmanı Dr. Jennifer Dunphy, azalan gün ışığının bireylerde izole hissetmeye, sosyal aktivitelerin azalmasına ve hareketsizliğe yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Dunphy, "Kış aylarında havanın soğuk, günlerin kısa olması bireylerde izole hissetmeye ve sosyal aktivitelerin azalmasına neden olabilir. Bu durum depresyon riskini artırabilir" şeklinde açıkladı.

Nörolog Dr. Mehmet Demir ise, gün ışığının azalmasının beyindeki serotonin üretimini azalttığını ve melatonin hormonunun dengesini bozduğunu belirtti.

Dr. Demir, "Serotonin, ruh halini iyileştiren bir nörotransmitterdir. Gün ışığı eksikliği, serotonin seviyelerini düşürerek depresyon belirtilerine yol açabilir. Ayrıca, melatonin hormonunun dengesizliği uyku düzenini bozarak yorgunluk ve enerji düşüklüğüne neden olabilir" dedi.

KIŞ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ

Kış depresyonunun belirtileri arasında sürekli yorgunluk, enerji düşüklüğü, üzgün veya umutsuz hissetme, ilgi kaybı ve zevk alamama, aşırı uyuma veya uykusuzluk, karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere yönelme ve kilo artışı, konsantrasyon zorluğu yer alır.

UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kış depresyonunu önlemek ve yönetmek için şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, serotonin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirebilir.

Işık Terapisi: Işık terapisi, gün ışığı eksikliğini telafi ederek melatonin ve serotonin seviyelerini dengeleyebilir.

Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, enerji seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.

Sosyal Aktiviteler: Sosyal aktivitelerde bulunmak, izole hissetmeyi önleyebilir ve ruh halini iyileştirebilir.

Profesyonel Destek: Depresyon belirtileri şiddetliyse, bir uzmandan profesyonel destek almak önemli.

Azalan gün ışığı, kış depresyonuna neden olabilecek önemli bir faktör olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, bu durumun önlenmesi ve yönetilmesi için düzenli egzersiz, ışık terapisi, sağlıklı beslenme ve sosyal aktivitelerin önemini vurguladı. Bu önlemler, yalnızca kış depresyonunu değil, genel ruh sağlığını da olumlu yönde etkileyebildi.