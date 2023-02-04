4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı kış depresyonunu en çok kimlerde görüldüğünü açıkladı

Uzmanı kış depresyonunu en çok kimlerde görüldüğünü açıkladı

Psikolog Hilal Savaş, “Kış depresyonu, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:18
Takip Et

Kış depresyonunu en çok kimlerde görüldüğü açıklandı

Uzmanı kış depresyonunu en çok kimlerde görüldüğünü açıkladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre;  Psikolog Hilal Savaş, mevsimsel duygu durum bozukluklarının en sık karşılaşılan çeşidinin ‘kış depresyonu' olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikâyetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır. Kış depresyonu da diğer depresyon biçimleri gibi kadınlarda, erkeklere oranla 2 kat daha sık görülmektedir. Ayrıca bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları yaşayan bireylerin depresyon şikâyeti, mevsimsel olarak çok fazla değişebildiği için kış depresyonu yaşama ihtimalleri de daha yüksektir”

Psikoloji Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, kış depresyonu belirtilerinin sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıp, ilkbahar ve yaz aylarında ise yok olduğunu söyledi. 

Kış depresyonu yaşayan bireylerde enerji kaybı ve olumsuz duygulanım gibi tipik belirtiler görüldüğünü ifade eden Savaş şunları dile getirdi:

“Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikâyetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır. Kış depresyonu da diğer depresyon biçimleri gibi kadınlarda, erkeklere oranla 2 kat daha sık görülmektedir. Ayrıca bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları yaşayan bireylerin depresyon şikâyeti, mevsimsel olarak çok fazla değişebildiği için kış depresyonu yaşama ihtimalleri de daha yüksektir. Kış depresyonu yaşayan bireylerde iştah kaybı veya artışı, uykuda azalma veya artma, isteksizlik, ümitsizlik, yorgunluk, sinirlilik, ölüm ve intihar üzerine yoğunlaşan düşünceler gibi çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir”

PARLAK IŞIK TEDAVİSİ

Psikolog Savaş, sabah erken saatlerde uygulanan parlak ışık tedavisinin kış depresyonunun üstesinden gelmede etkili olabileceğini söyleyerek, tedavide medikal tedavi ile birlikteilerleyen psikoterapinin de önemli olduğunu belirtti. Savaş, “Kış depresyonu yaşadığınızı düşünüyorsanız egzersiz, spor ve yakın çevreniz ile görüşmek gibi açık alan aktivitelerini artırabilirsiniz. Bunların haricinde kış mevsimi yeni bir hobi edinmek için en uygun zaman olabilir. İşten gelip çok sevdiğiniz bir şeyi yapmanın heyecanını yaşayabilirsiniz. Bu sayede kendinizi daha iyi hissederek, bu dönemi daha huzurlu geçirebilirsiniz” dedi.

‘D VİTAMİNİ KIŞ DEPRESYONU SEMPTOMLARINA KARŞI KORUYUCU BİR FAKTÖR’

Kış depresyonunun kaynağında aile geçmişinin ve kişilik özelliklerinin yanı sıra gün ışığının insan biyolojisine etkisinin vurgulandığını kaydeden Savaş, şunları söyledi:

“Sonbahar ve kış aylarında gündüzlerin kısalması, gün ışığındaki azalmalar ve uzun karanlık saatler bireylerin salgıladığı melatonin hormonunun artışına ve serotonin hormonunun azalmasına sebep olabilmektedir. Bu hormonlardaki artış ve azalmalar depresyonun oluşması için gerekli biyolojik etkileri ortaya koyabilir çünkü serotonin ve melatonin bireylerde uyku ve uyanıklık döngüsünün, enerjinin ve ruh halinin düzenlenmesinde yardımcı bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda yapılan bilimsel araştırmalar gün ışığı sayesinde vücutta depolanan D vitamininin kış depresyonu semptomları için koruyucu bir faktör olabileceğini göstermiştir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
5
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
6
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.