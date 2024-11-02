Kış diyetlerine dikkat! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Kış ayları, soğuk havaların ve hastalıkların yaygınlaştığı bir dönem olmasıyla gündem oldu. Bu dönemde birçok kişi, zayıflayan bağışıklık sistemine karşı koymak için diyet değişikliklerine yöneldi.

Ancak, uzmanlar kış diyetlerinin yanlış uygulandığında bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceği ve dolayısıyla kış hastalıklarına zemin hazırlayabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kış aylarında uygulanan diyetler, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek kış hastalıklarına yol açabilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine dikkat çekiyor ve yanlış beslenme alışkanlıklarının hastalıklara davetiye çıkarabileceğini belirtti.

KALORİ KISITLAMASI VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Kış aylarında kilo vermek amacıyla yapılan kalori kısıtlamaları, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin yeterince alınamamasına neden olabilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına yol açar.

Dr. Güngör, özellikle protein eksikliğinin bağışıklık sistemini baskıladığını ve enfeksiyonlara maruziyeti artırdığını vurguladı.

VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ

Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için A, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra çinko ve selenyum gibi minerallerin yeterli miktarda alınması gerekmekte.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. JoAnn Manson, bu vitamin ve minerallerin eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflatarak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riskini artırabileceğini belirtti. Özellikle vegan veya vejetaryen diyetlerde protein ve B grubu vitaminlerinin eksikliği, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için çeşitli beslenmenin önemine dikkat çekti. Ozman, özellikle taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarının tüketilmesini önerdi. Ayrıca, yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz de bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynar.

Bilimsel araştırmalar, kış aylarında yapılan diyetlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini ortaya koydu. 2020 yılında yapılan bir çalışma, kalori kısıtlamasının bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon riskini artırabileceğini gösterdi. Ayrıca, yeterli protein ve vitamin alımının bağışıklık sistemini desteklediği ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlandı.

Kış aylarında uygulanan diyetler, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek kış hastalıklarına yol açabilir.

Uzmanlar, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli ve çeşitli beslenmenin önemine dikkat çekti. Sağlıklı bir diyet, yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz ile bağışıklık sisteminizi destekleyebilir ve kış hastalıklarından korunabilirsiniz.