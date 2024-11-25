Kış erken geldi lastikçilerde kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA
Kış erken geldi lastikçilerde kuyruklar oluştu

Malatya'ya erken gelen kış lastikçiler de yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar şimdiden kış lastiği uygulamasına geçti esnaflarda kuyruklar oluştu.

Malatya'da kış şartları etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı, zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık tarihinden önce başladı. Kış lastiği taktırmak için lastikçilere akın eden sürücüler, yoğun kuyruklar oluşturdu. Kentteki birçok lastikçi, talebi karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Kış lastiği değişimi için ortalama 500 TL ücret talep edilirken, yoğunluk nedeniyle birçok lastikçiler randevulu sisteme geçti. Lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını dile getirdiler.

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Yetkililer, özellikle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin araçlarını bir an önce kış koşullarına uygun hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Esnaf kar yağışının başlamasıyla birlikte işlerinde büyük bir artış yaşadıklarını belirtti. Normalde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasının karın erken yağmasıyla birlikte şimdiden başladığını söylediler.

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