Kış geceleri için beslenme önerileri

Kış mevsiminde günlerin kısalması ve gecelerin uzamasıyla birlikte gece beslenmesi de önemli bir boyut kazanır. İşte kış gecelerinde beslenme önerileri...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Kış geceleri için beslenme önerileri

Uzun kış gecelerinde evde geçirilen vakit artıyor ve televizyon karşısında geçirdiğiniz saatlerde bir şeyler yeme ihtiyacı doğuyor.

Kış aylarının sağlıklı ve huzurlu geçmesi için beslenmenizi iyi yönetmeli, yemek yemekten keyif alarak vücudunuzu sağlıklı tutmalısınız.

Gece evinizde artık dinlenme saatleri başladığında bol suyunuz yanınızda olmalı ve yudum yudum keyifle su içmeye özen göstermelisiniz.

Atıştırmalıkları her zaman olduğu gibi yavaş yemeye ve lezzete odaklanmaya dikkat etmelisiniz.

Akşam yemekten sonra karbonhidrat, protein, yağ açısından dengeli atıştırmalar yapmalısınız. Tek yönlü ve aynı yiyecek grubundan bol miktarda tüketmekten kaçınmalısınız.

Gece atıştırmaları örnekleri;

Meyve + fındık

Meyve + ceviz

Ceviz + leblebi + meyve

Ceviz + kuru meyve + taze meyve

Badem + taze meyve + kuru meyve

Süt + yulaf ezmesi + meyve

Süt + yulaf ezmesi + ceviz + meyve

Yoğurt + maydanoz + leblebi + meyve

Leblebi + ayran + meyve

Aynı zamandan geceleri havuç, marul, turp vb. sebzeleri çiğ olarak tüketmeniz hem istahınızı kontrol altına alır, hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı Gündem
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı
Bolu Dağı Geçidi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Yaşam
Bolu Dağı Geçidi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
SPK'dan sekiz kişiye 6 ay geçici işlem yasağı Ekonomi
SPK'dan sekiz kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Doğal gaz faturaları o tarihe kadar ücretsiz '81 ilde geçerli' Ekonomi
Doğal gaz faturaları o tarihe kadar ücretsiz '81 ilde geçerli'
HAMAS'tan ateşkes açıklaması Dünya
HAMAS'tan ateşkes açıklaması
Gazze Şeridi’nde can kaybı 13 bin 300’ü aştı Dünya
Gazze Şeridi’nde can kaybı 13 bin 300’ü aştı
Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde can verdi Gündem
Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde can verdi