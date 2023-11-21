Kış geceleri için beslenme önerileri

Uzun kış gecelerinde evde geçirilen vakit artıyor ve televizyon karşısında geçirdiğiniz saatlerde bir şeyler yeme ihtiyacı doğuyor.

Kış aylarının sağlıklı ve huzurlu geçmesi için beslenmenizi iyi yönetmeli, yemek yemekten keyif alarak vücudunuzu sağlıklı tutmalısınız.

Gece evinizde artık dinlenme saatleri başladığında bol suyunuz yanınızda olmalı ve yudum yudum keyifle su içmeye özen göstermelisiniz.

Atıştırmalıkları her zaman olduğu gibi yavaş yemeye ve lezzete odaklanmaya dikkat etmelisiniz.

Akşam yemekten sonra karbonhidrat, protein, yağ açısından dengeli atıştırmalar yapmalısınız. Tek yönlü ve aynı yiyecek grubundan bol miktarda tüketmekten kaçınmalısınız.

Gece atıştırmaları örnekleri;

Meyve + fındık

Meyve + ceviz

Ceviz + leblebi + meyve

Ceviz + kuru meyve + taze meyve

Badem + taze meyve + kuru meyve

Süt + yulaf ezmesi + meyve

Süt + yulaf ezmesi + ceviz + meyve

Yoğurt + maydanoz + leblebi + meyve

Leblebi + ayran + meyve

Aynı zamandan geceleri havuç, marul, turp vb. sebzeleri çiğ olarak tüketmeniz hem istahınızı kontrol altına alır, hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirir.