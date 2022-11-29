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Uzmanından köpek yıkama tavsiyeleri

Köpeklerin yıkanma öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri anlatan Veteriner Hekim Ayşe Baydar, “Köpekler kış aylarında ayda bir defa yıkanmalıdır” diyerek köpek sahiplerine öneride bulundu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:56
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Kış geldi dikkat. Uzmanından köpek yıkama tavsiyeleri

Uzmanından köpek yıkama tavsiyeleri
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İHA’nın haberine göre; Eskişehirli Veteriner Hekim Ayşe Baydar, köpeklerin ne sıklıkla ve nasıl yıkanmasına dair çeşitli önerilerde bulundu. Ev ya da bahçe ortamında yetişen köpeklerin deri ve tüylerinde farklılıklar olduğunu belirten tecrübeli hekim Baydar, özellikle kış aylarında köpeklerin mutlaka ayda bir defa yıkanması gerektiğini önerdi.

Özel hijyenik durumlara göre aylık yıkanma sayısının değişebileceğine de dikkat çeken Baydar, “Köpeklerin tüy yapısı yıkanma sıklığını etkiler” şeklinde konuştu.

“KÖPEKLER HER BANYO SONRASI TARANMALIDIR”

Köpeklerin kimyasal şampuanlar yerine doğal içerikli ve tüy yapılarına uygun sabun çeşitleri ile yıkanması gerektiğini aktaran Baydar, “Tüyleri su tutmayan köpeklerin aynı zamanda üzerlerinde kir de tutunamaz. Yıkama esnasında şampuan veya sabun farkından kastımız ise içeriğindeki pH değerleridir. Çünkü canlı derisinin ve tüyünün yapısını bozmamak zorundayız. Köpekleri yıkarken sadece şampuanı sürüp su ile durulamak diye düşünülmesin. Tarama işlemi ile beraber bu bir ritüel gibi olmalıdır. Hemen hemen her banyo sonrası da düzenli olarak taramalarını öneriyoruz. Özellikle ev köpekleri ve hassas ırkların her gün taranması banyo yapmasın veya yapmasın, onların deri ve tüy sağlıkları açısından çok önemlidir” dedi.

“AİLE EVİNDEKİ VE ÖĞRENCİ EVİNDEKİ KÖPEĞİN KİRLENME ORANI AYNI DEĞİLDİR”

Yaz aylarında denize giren köpeklerin sabun ya da su kullanılmadan haftada 2-3 kere duru su ile yıkanmasında bir sorun olmadığını da sözlerine ekleyen Ayşe Baydar, konu ile alakalı olarak şöyle devam etti:

“Canlının yaşadığı ortama göre yıkanma zamanın gelip gelmediğine sahibi karar vermelidir. Aile evindeki bir köpek ile öğrenci evindeki bir köpeğin kirlenme oranı aynı olmayacaktır. Aynı insanlardaki gibi bazı ırkların tüy yapısı daha yağlı olabiliyor ve bundan dolayı dermatolojik problemler taşıyabiliyorlar. Bu gibi durumlarda ise hekimlerden destek alarak tedavi ve destek amaçlı yıkanmalarını öneriyoruz. Yıkayıp bahçeye salmak diye bir şey yoktur. Ancak kuruduğundan emin olup ve vücut sıcaklığının normale dönmesinden sonra tekrar salınabilir.”

 “CANLI NEMLİ KALDIĞINDA ÇEŞİTLİ ENFEKSİYONEL PROBLEMLERE MARUZ KALABİLİR”

“Ev köpeklerinin ayda bir kere yıkanması gerekir” diyen Baydar, “Köpek sahipleri duş sonrası kurutma işlemini fön makineleri ile yapıyor. Fakat üzerinden hızlıca geçilen kuruma yeterli olmayacaktır. Çünkü tüyün ve derinin tamamen kuruması gerekir. Canlı, nemli kaldığında mantar başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonel problemlere maruz kalabilir. Derinin kendini kurutması için salgıladığı kimyasallar, onların ıslakmış gibi kokmasını sağlayabilir” dedi.

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