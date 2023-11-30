Kış kalbi yoruyor kışın kalp nasıl korunur

Kan akımının değişkenlik gösterdiği soğukta kalbiniz düzgün çalışamayabilir. Yani, kışın soğuk havanın sadece sizi üşüteceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira hava sıcaklığındaki düşüş, fiziksel aktivitede azalma, hava kirliliği, hatalı beslenme alışkanlıkları ve hormonal değişiklikler gibi nedenlerle soğuklar vücudunuzu zorlayabilir.

Kış aylarında hipertansiyon, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp kökenli ani ölümlerin görülme sıklığı artar. Örneğin; soğuk havaya uzun süre maruz kalmak vücut ısısının düşmesine sebep olabilirken, aşırı rüzgarlı hava da vücudu çevreleyen koruyucu ısı tabakasını uzaklaştırabilir. Düşen ısının etkisiyle damarlar daralınca kan akımında azalma olur. Kalbe giden oksijen miktarı azalınca kalp, daha fazla kan pompalamaya çalışır; kalp hızı artar ve kan basıncı yükselir. Dolayısıyla kalp krizi ve inme tetiklenebilir.

Bu nedenle kış mevsiminde kalbi korumak çok önemli. Kış aylarında kalp sağlığınız için almanız gereken önlemler…



NASIL GİYİNMELİYİZ?



Özellikle donmaya daha duyarlı olan kulaklarınızı ve çabuk ısı kaybeden ellerinizi koruyacak şekilde giyinmeyi unutmayın. Soğuktan korunmak için tek bir kalın kıyafet yerine; içlik, kazak/elbise ve mont şeklinde kat kat giyinmeye özen gösterin. Çünkü bu şekilde giyinmek, bir çeşit yalıtım görevi gören, fazladan bir hava tabakası oluşturur. Böylece vücut ısısının daha iyi korunmasını sağlar. Başımız vücut ısısının kaybedildiği başlıca bölgelerden biri, dolayısıyla sokağa çıkarken şapka takmayı ihmal etmeyin.

TANSİYON KESİNLİKLE ÖLÇTÜRÜLMELİ

Unutmayın ki kan basıncınızın yükseldiğini hissetmemeniz, normal seviyede olduğu anlamına gelmez. Kan basıncınızda değişiklik varsa, doktorunuzla görüşmeden ilaçlarınızı kesinlikle değiştirmeyin. Kalp hastalığınız varsa, ilaçlarınızı düzenli kullanmayı ihmal etmeyin. Kış aylarında sadece soğuk havanın varlığı değil, fiziksel aktivitede azalma ve kilo alımı da kan basıncının yükselmesine sebep olur. Bu nedenle özellikle hipertansiyon sorununuz varsa, kış aylarında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmeyi alışkanlık haline getirin.

KIŞ DEPRESYONUNA DİRENMEK ÖNEMLİ

Kortizol gibi stres hormonlarının artışı kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp hastalıklarının da alevlenmesine sebep olur. Stres sebebini bulmak, gerekiyorsa tedavi için doktorunuza başvurmak, sorunu erken çözmenize yardımcı olacaktır. Aileniz ve arkadaşlarınızla görüşemiyor, kışın dışarı çıkamıyorsanız komşularınızı ziyaret etmek de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Kış aylarında farklı nedenlerle depresyona eğilim artar.

KESİNLİKLE HAREKET EDİN



Sıkı giyinerek, buz ve sert rüzgar olmadığı zamanlarda egzersizlere devam edin. Bunun için haftada 5 gün, 30 dakika boyunca kalp hızınızın arttığı, daha hızlı nefes aldığınız, ancak konuşmayı sürdürebildiğiniz ağırlıkta egzersiz yeterli olacaktır. Soğuk havadan korunmak gerekir. Ancak havanın soğuk olması egzersizi, en azından yürüyüşü bırakmanız için bir gerekçe olmamalı. Egzersiz yapamıyorsanız, aynı koşullarda yürüyüş de etkili olacak. Dışarı çıkamıyorsanız, ev içinde de olsanız, hareketsiz kalmayın. Uzun süre oturmaktan kaçınarak, en az saatte bir hareket etmeye çalışın.