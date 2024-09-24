Kış kapıda! Doğalgazdan tasarruf etmenin 8 kolay yöntemi ortaya çıktı!

Ekonomik zorlukların sürdüğü dönemde vatandaşlar tasarruf önlemlerini araştırmayı sürdürüyor.
Bu süreçte gelen tavsiyeler gündeme geldi.
İşte o öneriler...
Kombiyi Düşük Ayarda Tutun: Kombiyi sürekli yüksek ayarda çalıştırmak yerine orta seviyelerde çalıştırmak daha ekonomiktir. Odaları aşırı ısıtmamak da tasarruf sağlar.
Isı Yalıtımı Yapın: Pencere ve kapılarda ısı yalıtımı sağlayarak evdeki ısı kaybını önleyin. Çift camlı pencereler ve kapı altlarına sünger takmak, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.
Kombiyi Kapatmayın: Evi terk ettiğinizde kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük seviyede çalıştırın. Kombi her açılışında fazla enerji harcar, bu nedenle düşük ayarda tutmak daha verimli olur.
Radyatörlerin Önünü Kapatmayın: Radyatörlerin önünü mobilya veya perdelerle kapatmamaya özen gösterin. Bu, ısının oda içinde yayılmasını engelleyerek daha fazla enerji harcanmasına neden olur.
Termostatik Vanalar Kullanın: Her radyatöre termostatik vana takarak odaların ısısını kontrol edebilirsiniz. Bu vanalar, her odanın istenilen sıcaklıkta kalmasına olanak tanır ve enerji tasarrufu sağlar.
Doğru Sıcaklık Ayarını Kullanın: Evinizin sıcaklığını 20-22°C'de tutmak hem konforlu hem de enerji tasarrufludur. Gece yatarken sıcaklığı 16-18°C’ye düşürmek enerji tüketimini azaltır.
Perdeleri Kullanarak Isıyı Koruyun: Güneşli havalarda perdeleri açarak güneşin ısısından yararlanabilir, akşamları ise perdeleri kapatarak ısı kaybını önleyebilirsiniz.
Düzenli Bakım Yapın: Kombi ve radyatörlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin ve temizletin. Temiz ve verimli çalışan bir kombi, daha az doğalgaz tüketir.