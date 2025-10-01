Kış kapıda, virüsler sokakta! Bilim dünyası ayakta! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Küresel çapta yaşanan beklenmedik soğuk hava dalgaları, bu yılın grip mevsiminin rekor bir erken başlangıç yapmasına neden oldu.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok ülkede, normalde Kasım sonlarında beklenen enfeksiyon zirvesi, Ekim ayı başından itibaren kendini gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER ARTIŞI DOĞRULADI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan son raporlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarının geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 35 oranında arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun küresel iklim değişiklikleri ve insanların kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirmeye başlamasıyla ilişkili olabileceğini belirtti.

HARVARD'DAN KRİTİK BAĞIŞIKLIK ÇAĞRISI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Harvard Tıp Okulu'ndan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Sterling, erken başlayan bu dalganın ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Sterling, "Virüsler, sıcaklık düşüşleriyle birlikte daha stabil hale gelerek havada kalma sürelerini uzatabiliyor. Bu da bulaşma riskini artırıyor" diye konuştu.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Sterling, "Bu dönemde, özellikle D vitamini ve C vitamini takviyeleri ile dengeli beslenmeye odaklanmalıyız. Rutin grip aşılarının da en kısa sürede yapılması büyük bir koruyucu kalkan oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

OXFORD'DAN UYARI: KIŞA HAZIRLIK HIZLANMALI

Öte yandan, Oxford Üniversitesi Viroloji Bölümü'nden Dr. Andrew Thompson, grip vakalarının bu erken yükselişinin hastane kapasiteleri üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

Dr. Thompson, yaptığı açıklamada, "Erken gelen bir dalga, sağlık sistemlerinin kışa hazırlık süresini kısaltır. Halkın kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yeniden hatırlaması gerekiyor" dedi.

Dr. Thompson, aşılamanın sadece kişiyi değil, toplumdaki kırılgan grupları da koruduğunu belirterek, "Sürü bağışıklığı oluşturmak için herkesin sorumluluk alması şarttır" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, genel olarak, uyku düzenine dikkat edilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve kapalı, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiği yönünde güçlü tavsiyelerde bulundu.