Yeni salgın kabusu! Frankenstein grip dalga dalga yayılıyor: Virüs ne kadar tehlikeli?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni salgın kabusu! Frankenstein grip dalga dalga yayılıyor: Virüs ne kadar tehlikeli?

Avrupa’da yeni bir tehdit hızla yayılıyor. “Frankenstein grip” adıyla bilinen salgın, vaka sayılarındaki yükselişle korku yaratıyor. Kontrol altına alınamayan bu varyant, endişeleri artırıyor.

Avrupa’da koronavirüs vakaları yeniden tırmanışta. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) dikkatle izlediği “XFG” ya da halk arasındaki adıyla “Frankenstein” varyantı, bağışıklığı aşma yeteneğiyle hızla yayılıyor. Özellikle Fransa’da hastanelere başvurular ciddi oranda artıyor.

yeni-salgin-kabusu-frankenstein-grip-avrupayi-vurdu-yayiliyor-dsoden-acil-uyari-yenicag-3.jpg

NEDEN “FRANKENSTEIN”

XFG varyantı, farklı Omicron alt varyantlarının birleşimiyle oluştu ve bu nedenle “Frankenstein” adını aldı. Genetik yapısı, sanki laboratuvarda bir araya getirilmiş gibi görünüyor. Bu yapı, virüse yüksek bulaşıcılık ve bağışıklıktan kaçma gücü veriyor.

yeni-salgin-kabusu-frankenstein-grip-avrupayi-vurdu-yayiliyor-dsoden-acil-uyari-yenicag-4.jpg

DSÖ TAKİPTE

DSÖ, 25 Haziran 2025’te Frankenstein varyantını “gözlem altındaki varyantlar” listesine dahil etti. Bu, varyantın küresel çapta yakından izleneceği ve risklerin ciddiyetle değerlendirileceği anlamına geliyor.

yeni-salgin-kabusu-frankenstein-grip-avrupayi-vurdu-yayiliyor-dsoden-acil-uyari-yenicag-6.jpg

FRANSA’DAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR

Fransa’da 15-21 Eylül haftasında Covid-19 şüphesiyle acil servislere başvurular, bir önceki haftaya göre yüzde 37 arttı. Bu süreçte 375 ek başvuru kaydedildi. Yetişkinlerdeki artış dikkat çekerken, çocuklarda vaka düşüşü gözlendi.

yeni-salgin-kabusu-frankenstein-grip-avrupayi-vurdu-yayiliyor-dsoden-acil-uyari-yenicag-7.jpg

ABD’DE YAYILMAYA BAŞLADI

Frankenstein varyantı, Avrupa’nın ötesinde ABD’de de görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre XFG, ülkedeki Covid vakalarının yüzde 14’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, varyantın kısa sürede baskın olabileceği uyarısında bulundu.

Yeni ve sinsi salgın tehdidi! Uzmanlar uyardıYeni ve sinsi salgın tehdidi! Uzmanlar uyardı

Fransız uzmanlar, sonbaharda solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını öngörüyor. Aşı kampanyalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan yetkililer, özellikle yaşlılar ve risk gruplarının önlem alması gerektiğini belirtti.

Gizli tehlike hayatları tehdit ediyor! İşte yeni salgın Tekno-Boyunla ilgili tüm detaylar...Gizli tehlike hayatları tehdit ediyor! İşte yeni salgın Tekno-Boyunla ilgili tüm detaylar...

Avrupa’da “Frankenstein grip” adıyla bilinen XFG varyantı hızla yayılıyor. Bağışıklıktan kaçabilen virüs, Fransa’da hastane başvurularını artırırken, DSÖ ve CDC alarmda. Sonbaharda enfeksiyonların artmasından endişe ediliyor.

Son Haberler
Çukurören Köyü'nde ormanlık alanda yangın paniği: Ekipler seferber!
Ormanlık alanda yangın paniği: Ekipler seferber!
Güllü’nün şarkıları milyonlara ulaştı! Servet kazanacak...
Güllü’nün şarkıları milyonlara ulaştı! Servet kazanacak...
Konyalı yürü! 10 kişiyle Başakşehir'i geçtiler
Konyalı yürü! 10 kişiyle Başakşehir'i geçtiler
Sandaloz sakızı nedir? Sandaloz sakızı neye iyi gelir? Sandaloz sakızı faydaları nelerdir?
Sandaloz sakızı nedir? Sandaloz sakızı neye iyi gelir?
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan iki sürpriz hamle!
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan iki sürpriz hamle!