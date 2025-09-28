Yeni salgın kabusu! Frankenstein grip dalga dalga yayılıyor: Virüs ne kadar tehlikeli?

Avrupa’da koronavirüs vakaları yeniden tırmanışta. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) dikkatle izlediği “XFG” ya da halk arasındaki adıyla “Frankenstein” varyantı, bağışıklığı aşma yeteneğiyle hızla yayılıyor. Özellikle Fransa’da hastanelere başvurular ciddi oranda artıyor.

NEDEN “FRANKENSTEIN”

XFG varyantı, farklı Omicron alt varyantlarının birleşimiyle oluştu ve bu nedenle “Frankenstein” adını aldı. Genetik yapısı, sanki laboratuvarda bir araya getirilmiş gibi görünüyor. Bu yapı, virüse yüksek bulaşıcılık ve bağışıklıktan kaçma gücü veriyor.

DSÖ TAKİPTE

DSÖ, 25 Haziran 2025’te Frankenstein varyantını “gözlem altındaki varyantlar” listesine dahil etti. Bu, varyantın küresel çapta yakından izleneceği ve risklerin ciddiyetle değerlendirileceği anlamına geliyor.

FRANSA’DAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR

Fransa’da 15-21 Eylül haftasında Covid-19 şüphesiyle acil servislere başvurular, bir önceki haftaya göre yüzde 37 arttı. Bu süreçte 375 ek başvuru kaydedildi. Yetişkinlerdeki artış dikkat çekerken, çocuklarda vaka düşüşü gözlendi.

ABD’DE YAYILMAYA BAŞLADI

Frankenstein varyantı, Avrupa’nın ötesinde ABD’de de görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre XFG, ülkedeki Covid vakalarının yüzde 14’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, varyantın kısa sürede baskın olabileceği uyarısında bulundu.

Fransız uzmanlar, sonbaharda solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını öngörüyor. Aşı kampanyalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan yetkililer, özellikle yaşlılar ve risk gruplarının önlem alması gerektiğini belirtti.

