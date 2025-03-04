Kış ortasında yaz geliyor. Sıcak havanın geleceği tarih belli oldu

Yeni haftaya soğuk ve kasvetli bir havayla başlayan Türkiye, çarşambadan itibaren adeta bahara merhaba diyecek. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların bir anda 10-12 derece yükseleceğini ve özellikle batı bölgelerinde bahar havasının etkili olacağını söylüyor.

KIŞ GİDİYOR GÜNEŞ GELİYOR

Ülke genelinde hakim olan soğuk, yağmurlu ve karlı hava yerini sıcak ve güneşli günlere bırakıyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan’ın açıklamalarına göre, bugün birçok şehirde kar yağışı görülse de bu durum uzun sürmeyecek.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri gibi illerde kar etkili olurken, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında keskin bir artış bekleniyor.

Çalışkan, “Bugün İstanbul’da sıcaklık 8 derece civarındaydı. Ancak cuma günü termometreler 20-22 derecelere çıkacak. İzmir’de ise sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek. Batı Karadeniz hattında da sıcaklıklar perşembe ve cuma günleri 20 dereceye ulaşacak” dedi. Akdeniz Bölgesi’nde de benzer şekilde yazdan kalma günler yaşanacak.

15 MART TARİHİNE DİKKAT

Bu ani sıcaklık artışı kısa süreli olacak. Çalışkan, 15 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarının yeniden düşeceğini belirterek, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü hatırlattı. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların yeniden sıfırın altına inebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanları, bu ani sıcaklık değişiminin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Sıcak-soğuk geçişleri bağışıklığı zayıflatabileceğinden, vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabileceğinden, giyinirken katmanlı kıyafetler tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde güneşin keyfini sürmek isteyenler için harika bir fırsat var. Hafta sonu piknik alanları, sahil yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için mükemmel hava koşulları bekleniyor. Ancak baharın tadını çıkarırken, ani hava değişimlerine karşı tedbiri elden bırakmamakta fayda var.