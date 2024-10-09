Kış saatine geri dönülecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Son senelerde, özellikle sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar, kış saati uygulamasının olmaması sebebiyle eleştirilerini ifade ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar uygulamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da 29 Eylül 2024 tarihinde yaz saati uygulaması bitti ve kış saati uygulamasına geçildi fakat Türkiye'de uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Türkiye’de, 2016 senesinden beri kış saati uygulanmazken vatandaşlardan eleştiriler gelmeye devam ediyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Tartışmalar devam ederken Bakan Bayraktar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, kış saati uygulaması hakkında da konuştu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulaması 2024- 2025 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.