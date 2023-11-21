Mevsiminde tüketilen sebzeler vitamin ve mineral kaynağı olarak daha faydalı olduğu bilinmektedir. Kış ayı kapıyı çalmışken kış sebzelerinin mevsiminde tüketilmesi önemlidir. Peki, kış sebzeleri nelerdir? Kışın hangi sebzeler tüketilmelidir?

KIŞ SEBZELERİ NELER?

Sebze ve meyvelerin hangi mevsimlerde yetiştirildiği bilinirse, hangi dönem ne tür bitkisel kaynakların tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olunabilir. Kış aylarında oldukça fazla sayıda sebze çeşidinin bulunduğunu söylemek mümkün. Bütün bir kış sezonu süresi içerisinde mevsimine uygun şekilde bu sebzeleri tüketebilirsiniz:

- Lahana

- Yer elması

- Pazı

- Ispanak

- Pazı

- Kereviz

- Brüksel lahanası

- Pırasa

- Brokoli

- Karnabahar

- Havuç

- Pancar

SEBZE VE MEYVE TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Mevsiminde sebze ve meyve tüketimi gerçekleştirirken, aynı zamanda bu tüketimde dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur.

- C vitamini yönünden zengin beslenme önüne çıkarılmalıdır.

- Sebzeler tüketilirken küçük parçalara ayrılmalıdır.

- Sebzeler ikinci kez ısıtılmadan aynı gün tüketilmelidir.

- Meyve suyu tüketmek yerine kış mevsiminde doğrudan meyveler tüketilmelidir.

Yukarıdaki hususlara dikkat etmek suretiyle kış aylarında daha sağlıklı, zinde ve mutlu şekilde yılı geçirmek mümkündür.