Kış uykusundan kalkan ayılar ve dağ keçileri görüntülendi

Uykusundan uyanarak karlı sert arazide besin arayan ayı ile koruma listesinde kırmızı kategoride olan dağ keçileri görüntülendi.

Doğal hayatı gözlemelk için Munzur Dağı’na çıkan Meriç Yeter, önce karlı arazi üzerinde uykusundan uyanmış olarak besin arayan boz ayıyı daha sonra da sarp kayalıklar üzerinde meşe filizleri ve yabani otlar ile kendilerini doyuran dağ keçilerini havadan drone ile kamera kaydına aldı.

İzleyenleri ekran başına kilitleyen görüntüleri paylaşan Meriç Yeter’in bu kaydı sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından beğenildi.