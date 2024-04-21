Kış uykusundan kalkan ayılar ve dağ keçileri görüntülendi

Kaynak: İHA
Kış uykusundan kalkan ayılar ve dağ keçileri görüntülendi
Tunceli ve Erzincan sınırları arasında yer alan Munzur Dağlarında, kış uykusundan yeni kalkan ayı ve IUNC tarafından nesli tükenme tehlikesi sınırında olduğu belirtilen ve bu sebepten dolayı koruma altına alınan, aynı zamanda avlanması kesinlikle yasak olan dağ keçileri, Munzur Dağı’nda sarp kayalıklarda otlanırken görüntülendi.

Uykusundan uyanarak karlı sert arazide besin arayan ayı ile koruma listesinde kırmızı kategoride olan dağ keçileri görüntülendi.

Doğal hayatı gözlemelk için Munzur Dağı’na çıkan Meriç Yeter, önce karlı arazi üzerinde uykusundan uyanmış olarak besin arayan boz ayıyı daha sonra da sarp kayalıklar üzerinde meşe filizleri ve yabani otlar ile kendilerini doyuran dağ keçilerini havadan drone ile kamera kaydına aldı.

İzleyenleri ekran başına kilitleyen görüntüleri paylaşan Meriç Yeter’in bu kaydı sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

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