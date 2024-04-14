Kış uykusundan uyanan bozayılar araziye indi

Kaynak: İHA
Kış uykusundan uyanan bozayılar araziye indi
Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayılar yiyecek bulmak için araziye indi.

Erzurum'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kış uykusunda olan bozayılar da uyanmaya ve doğaya çıkıp kendilerini göstermeye başladı.

Doğasever Bülent Erkan da yaylada gezerken bir bozayı ile karşılaştı. Bozayıya "Ayı amca" diye seslenen Bülent Erkan bir süre ayıyı görüntüledikten sonra bölgeyi terk etti.

Erkan, "Gözlemimiz devam ediyor. Tepenin arkasında başka bozayılar da olabilir. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Seslendim açığa çıksın diye ama gizlendi" diye konuştu.

Çevrede dolaşıp yiyecek bulmaya çalışan ayı daha sonra gözlerden uzaklaşıp kayboldu.

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