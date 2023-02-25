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Yeni araştırmadan kış ve uykuyla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Yeni yapılan araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:53
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Kış ve uykuyla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Yeni araştırmadan kış ve uykuyla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı
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Habertürk’te yer alan habere göre; Yeni yapılan bir araştırma, insanların soğuk aylarda daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini göstermesi dikkat çekti.
Yeni araştırmalar, insanların soğuk aylarda daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini göstermesiyle dikkat çekti.

Bu araştırmaya göre; Kışın yataklarından çıkmakta zorlanan insanlara “tembel” denilmesini tersine çevirecek cinsten olduğu vurgulandı. 

The Guardian'ın haberine göre, uyku çalışmalarına katılan insanlar üzerinde yapılan analizler, insanların kışın daha fazla REM (hızlı göz hareketi) uykusuna daldığını ortaya koydu. 

Toplam uyku süresinin kışın yaza göre yaklaşık bir saat daha uzun olduğu görülürken, değişen ışıktan etkilenen sirkadiyen saatle doğrudan bağlantılı olduğu bilinen REM uykusunun, kışın yaza göre 30 dakika daha uzun olduğu belirtildi. 

Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının sağlıklı uykuya sahip kişilerde de tekrarlanabilirse, bunun uyku alışkanlıklarının mevsime göre ayarlanması gerektiğine dair ilk kanıtı sağlayacağını dile getirdi.  

Almanya'daki St Hedwig Hastanesi Uyku Kliniği'nde görevli, çalışmanın yazarlarından Dr. Dieter Kunz şunları söyledi: "Mevsimsellik bu gezegende yaşayan her canlı için geçerlidir. 

Araştırma, kesintili uyku yaşayan bir nüfusta bile, insanların kışın yaza göre daha uzun REM uykusu ve sonbaharda daha az derin uyku yaşadığını gösterdi. 

Genel olarak, toplumların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları veya okul ve çalışma programlarını mevsimsel uyku ihtiyaçlarına göre ayarlamaları gerekir."

REM uykusu sırasında beyin aktivitesi artar ve insanlar rüya görebilir. Normal uyku önce üç aşamalı REM dışı uykuyla başlar, ardından kısa bir REM uykusu dönemine girer. 

Çalışmada bir grup bilim insanı, polisomnografi adı verilen uyku çalışmaları yapılmış 292 hastayı çalışmaya dâhil etti. 

Araştırmacılar sonuçların uyku sorunu olmayan kişilerde de doğrulanması gerektiğini kabul etmekle birlikte, mevsimsel değişiklikler sağlıklı bir popülasyonda daha da büyük olabilir.

Bu çalışmalar uykuyla ilgili zorluklar yaşayan hastalar üzerinde düzenli olarak yapılıyor. Bireylerin özel bir laboratuvarda çalar saat olmadan doğal bir şekilde uyumaları istendi ve uyku kalitesi, türü ve süresi de izlendi.

Uykuyu etkileyen ilaçları kullananlar, teknik hatalar ve ilk REM aşamasını atlamış olabilecekler hariç tutulduktan sonra, yeni çalışmada 188 hasta kaldı.

Bulgular Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlandı.

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