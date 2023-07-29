Kısa çalışma ödeneğinde yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı. Amaç depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçeli işsizliği önleyip istihdamı korumak.

KAYNAK: AA
Kısa çalışma ödeneğinde yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 9 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, işverenlerin başvurması koşulu ve daha önceden kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 9 Mayıs'tan itibaren (bu tarih dahil), 8 Mayıs'tan sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren, 7 Ağustos 2023 tarihine kadar yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatıldı.

"İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİNDEN DÜŞÜLMEYECEK"

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 3 ay süreyle kısa çalışma uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda bugüne kadar 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödeme gerçekleştirildiği bildirilerek, bölgesel kriz gerekçeli kısa çalışma ödeneğinin süresinin 7410 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 Mayıs 2023'ten itibaren 3 ay uzatıldığı, böylelikle işverenlere 7 Ağustos 2023'e kadar uygulamadan yararlanma imkanının tanındığı kaydedildi.

Açıklamada, kısa çalışma uygulamasını uzatmak isteyen işverenlerin başvurularının e-Devlet aracılığıyla alınacağı ifade edilerek, "İlk talebi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca uygun görülen işverenlerin işçilerine, yeni bir uygunluk tespiti yapılmaksızın İŞKUR tarafından uzatma ödemeleri gerçekleştirilecektir." bilgisine yer verildi.

Daha önce ödenek için başvuru yapmış ancak henüz inceleme sonucu tamamlanmamış işverenlerin de uzatma başvurusunda bulunabileceği bildirilen açıklamada, bu uzatma başvurularının, ilk talebin inceleme sonucunun uygun görülmesinin ardından işleme alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca anılan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir." ifadesi yer aldı.

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