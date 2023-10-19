Kışa girerken korkutan korona uyarısı

Prof. Dr. Alper Şener korona virüsle ilgili, “Kış döneminde yaygın ve baskın olacak” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Kışa girerken korkutan korona uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid- 19'un görüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid- 19'un görüleceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

'ÇOK KÖTÜMSER OLUR'

Dünya genelinde viral enfeksiyonların seyrine bakıldığında Covid-19'un dengeleri sarsıcı oranda baskınlığının hali hazırda hafiflemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, “Ama bu şu demek değil ki; 2-3 yıl öncesinde yaşadığımız gibi Covid-19 enfeksiyonlarında ciddi anlamda hastane yatış oranlarında artış olacak. En azından ülkemiz için böyle bir şey gündemde değil gibi görünüyor. Dünyanın geneline baktığımızda özellikle yaşlı nüfus fazla olan İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelerde maalesef hastaneye başvuru, yoğun bakıma yatış ve test pozitiflik oranlarında ciddi bir artış var. Türkiye gibi daha genç nüfusa sahip ülkelerde aynı senaryonun olacağını söylemek çok kötümser olur” dedi.

Covid-19'un şu an baskın olmadığını da hatırlatan Prof. Dr. Şener şunları belirtti:

“Hastaneye, yoğun bakıma yatış oranlarında ve beklenmeyen ölüm, dolaylı ölümler ya da direkt ölümler anlamında ciddi bir artış olmayacaktır. Türkiye'de solunum yolları viral enfeksiyonlarında acil servise başvuru oranlarında bir artış var ama bunların içerisinde Covid-19 baskın seyrediyor diyemeyiz”

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