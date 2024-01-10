Kısa Mahmut otu ishali bıçak gibi kesiyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Kısa Mahmut otu ishali bıçak gibi kesiyor. Faydaları saymakla bitmiyor
İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen Kısa Mahmut otunun faydaları dikkat çekti.

Doğal besinler, sağlıklı olmak isteyenlerin tercihi oluyor. Bu besinler arasında Kısa Mahmut otu da var. Bu bitki, hem göze hitap eden hem de birçok yararı olan bir bitki.

Mide ve bağırsak sorunlarına, özellikle de kanlı ishal ve sıradan ishale şifa olur.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), günde üçten fazla sıvı kıvamında dışkılama veya anne sütüyle beslenen bebeklerde normalden daha sık ve sıvı dışkılamadır.

Mikroplar aniden başlayan ishalin en yaygın sebebidir. İshal olan çocuklarda kusma, karın ağrısı ateş de görülebilir.

KISA MAHMUT OTUNUN FAYDALARI

Kısa Mahmut otu, sağlığımız için faydalı bir bitkidir. İşte bu bitkinin sağladığı bazı yararlar:

Vücudun ateşini alır ve enerji kazandırır.

Mide ve bağırsak sorunlarına, dizanteri ve ishal gibi hastalıklara karşı etkilidir.

Nefes almayı kolaylaştırır ve öksürük şikayetlerini hafifletir.

Karaciğer ve mide sağlığını korur.

KISA MAHMUT OTU NASIL KULLANILIR?

Kısa Mahmut otu, çoğunlukla çay şeklinde içilir. Bunun için bitkinin çiçek açmış dalları ve yaprakları kurutulur ve kaynar suya konur. 10 dakika bekletildikten sonra içilebilir.

Kısa Mahmut otu çayı, iştahı artırır, ateşi düşürür, yaraları iyileştirir ve canlandırır.

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