Kishida'nın halefi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kishida'nın halefi belli oldu

Fumio Kishida'nın Japonya başbakanlığına seçilmesinden sonra boşa çıkan Liberal Demokrat Parti liderliği için adaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Eski savunma bakanı Shigeru Ishiba, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Fumio Kishida'nın halefini seçecek olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti liderlik seçimlerinde 27 Eylül'de yarışacağını söyledi.

Kishida , dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin liderliğindeki üç yıllık dönemini sonlandırarak eylül ayında istifa edecek .

Ishiba, Reuters'a verdiği son röportajda , Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını kademeli olarak artırma politikasını destekleyerek, aşırı gevşek para politikasının normalleşmesinin fiyatları düşürebileceğini ve endüstriyel rekabeti artırabileceğini söyledi.

8-002.jpg

vtzchhhrzfjp5huijw5t7o7ukq.jpg

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Rusya, Afrika'da ağır hezimeti tattı. Önce Ukrayna şimdi Mali Dünya
Rusya, Afrika'da ağır hezimeti tattı. Önce Ukrayna şimdi Mali
Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu. ‘Aile olmazsa millet olmaz’ Gündem
Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu. ‘Aile olmazsa millet olmaz’
Galatasaray golcü transferini açıkladı. İspanya'yı sallamıştı Spor
Galatasaray golcü transferini açıkladı. İspanya'yı sallamıştı
Hat sanatı aslında kendi şivesini Türk sanatkârlar elinde bulmuş Kültür Sanat
Hat sanatı aslında kendi şivesini Türk sanatkârlar elinde bulmuş
Deva Partili Karal et fiyatlarını yükseltenlerin kim olduğunu açıkladı. İnceleme başlatılması gereken asıl yeri duyurdu Ekonomi
Deva Partili Karal et fiyatlarını yükseltenlerin kim olduğunu açıkladı. İnceleme başlatılması gereken asıl yeri duyurdu
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Millilerimiz başaramadı Spor
Millilerimiz başaramadı