Kishida'nın halefi belli oldu

Eski savunma bakanı Shigeru Ishiba, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Fumio Kishida'nın halefini seçecek olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti liderlik seçimlerinde 27 Eylül'de yarışacağını söyledi.
Kishida , dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin liderliğindeki üç yıllık dönemini sonlandırarak eylül ayında istifa edecek .
Ishiba, Reuters'a verdiği son röportajda , Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını kademeli olarak artırma politikasını destekleyerek, aşırı gevşek para politikasının normalleşmesinin fiyatları düşürebileceğini ve endüstriyel rekabeti artırabileceğini söyledi.