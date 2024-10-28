Kışın her eve giren tahin helvasında büyük tehlike. Ağzına süren hastanelik oluyor

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Kışın her eve giren tahin helvasında büyük tehlike. Ağzına süren hastanelik oluyor

Almanya'da gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği Buram GmbH marka tahin helvasında , Salmonella bakterisi tespit edildi. Helvayı tüketenlerde en geç 72 saat içinde yüksek ateş, ishal, mide bulantısı ve kusma, titreme, baş ağrısı ve dışkıda kan belirtisi görülüyor

Almanya’da Buram GmbH markalı tahin helvasında Salmonella bakterisi tespit edildi. Bu durum, özellikle kış aylarında evlerde sıkça bulunan tahin helvası tüketenleri endişelendiriyor. Salmonella, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteridir ve tüketime bağlı olarak hızlı bir şekilde semptomlar göstermeye başlar.

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Buram GmbH, 13 Aralık 2025 son tüketim tarihli tahin helvasını geri çağırdığını duyurdu. Vanilyalı susam ezmesi ile hazırlanan bu helva, 350 gram ve 700 gramlık ambalajlarda satılmaktadır. Yapılan kontrollerde, bu tarihe sahip bazı ürünlerde Salmonella bakterisinin bulunma ihtimali tespit edilmiştir. Tüketicilerin, ürünü satın aldıkları marketten fiş ibraz etmeden geri alabilecekleri belirtilmiştir.

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BELİRTİLERİ BUNLAR

Salmonella enfeksiyonu, enfekte gıdaların tüketilmesinin ardından 6 ile 72 saat içinde belirtilerini gösterir. Bu semptomlar arasında yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma, titreme, baş ağrısı ve dışkıda kan bulunması yer alır. Semptomların ortaya çıkma süresi, kişilerin bağışıklık sistemi ve tüketilen gıda miktarına göre değişiklik göstermektedir.

ÖNEMLİ UYARI

Tüketicilerin, bu tahin helvasını almaları halinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Ürünün son tüketim tarihine dikkat edilmeli ve geri çağırma bilgileri kontrol edilmelidir. Geri çağırılan ürünler dışında kalan tahin helvalarının güvenli olduğu bilgisi verilmiştir, ancak her ihtimale karşı dikkatli olunmalıdır.
Tüketicilerin, özellikle geri çağrılan ürünleri satın almamaları ve belirtiler görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilmektedir.

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