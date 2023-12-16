Kışın kilo almamak için mucize öneriler

Soğuk hava nedeniyle insanlar daha çok evde kalıyor ve fazla ve gereksiz yiyecekler yiyerek obezite ve diğer sağlık sorunlarına neden oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Sarıakçalı, soğuk hava ile birlikte beslenme konusunda açıklamalarda bulundu.

Dr. Sarıakçalı, kış aylarında hareketsizliğin kilo artışına neden olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Dr. Sarıakçalı, “Kış aylarında insanlar soğuk hava yüzünden evlerine çekiliyorlar. Bu da hareketlerini kısıtlıyor. Hareketsizlik kilo almayı tetikliyor. Kesinlikle akşam yemeğinden birkaç saat sonra en az yarım saat yürümelerini tavsiye ediyorum. Akşam yemeklerinde sadece meyve yiyebilirler. Pasta, poğaça, şerbetli tatlılar gibi akşamları kaçınılması gereken yiyecekler yerine 1 adet elma veya 1 adet mandalina gibi meyve şekeri alabilirler” sözlerini kullandı.

“2035’TE 4 MİLYARDAN FAZLA KİŞİ OBEZ OLACAK”

Sarıakçalı, obezite sayısının gelecekte artacağını söyleyerek şunları belirtti:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla kişi fazla kilolu ve obez. 2035’te ise dünyada 4 milyar kişinin fazla kilolu ve obez olacağı tahmin ediliyor. Bu da her 2 kişiden 1’inin obez olacağı anlamına geliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, cep telefonları, bilgisayarlar, arabalar, scooterler gibi teknolojik araçların yaygınlaşması insanların hareket etmesini azaltıyor ve bu da obezite oranını artırıyor”