Kışın ortasında canla başla mücadele!

Kaynak: İHA
Kışın ortasında canla başla mücadele!

Samsun'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sağlık ekipleri, hastaneye ulaşmakta zorlanan hastaların imdadına yetişmeye çalışıyor.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütürken, yolların ulaşıma kapanmaması için mesai harcıyor. Bir yandan yağmaya devam eden kar yağışı, hastaneye gitmek isteyen vatandaşların da güçlük çekmesine neden olabiliyor.

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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle hastanelere ulaşamayan hastaların yanında olmayı sürdürüyor.

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Ekipler, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde 2'si bebek toplamda 3 hastanın bulunduğu noktaya giderek, hastaneye sevklerini sağladı.

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Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olması muhtemel durumlara karşı ekiplerin 7/24 sahada oldukları belirtildi.

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