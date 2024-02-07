Kısır nasıl yapılır? Kısır tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Kısır nasıl yapılır? Kısır tarifi için malzemeler neler?
Gün tabaklarının ve beş çaylarının sevilen lezzetlerinden kısır hafif ve ferahlatıcı lezzetiyle sık araştırılan yemek tariflerindendir. Peki, kısır nasıl yapılır? Kısır tarifi için malzemeler neler?

İnce bulgur, zeytinyağı, taze yeşillikler ve baharatların muhteşem uyumuyla hazırlanan kısır, pratik ve hızlı yapımıyla pek çok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Peki, kısır nasıl yapılır? Kısır tarifi için malzemeler neler?

KISIR TARİFİ

Kısır, geleneksel bir Türk mutfağı meze tarifidir ve genellikle özellikle yaz aylarında tercih edilen hafif ve lezzetli bir yemektir. İşte kısır tarifi…

Malzemeler:

- 2 su bardağı ince bulgur

- 2 su bardağı sıcak su

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- Tuz, Karabiber, Pul biber

- 1 limon suyu

- Yarım çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)

- 1 demet taze soğan (isteğe bağlı)

- 1/2 çay bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)

- Taze yeşillikler (maydanoz, taze nane, taze tuzlu vb.)

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KISIR NASIL YAPILIR?

İnce bulguru derin bir kaseye alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin, karıştırın ve üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendirin.

Bulgurlar şiştikten sonra zeytinyağını, tuz, karabiber, pul biber, limon suyunu ve nar ekşisini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Domates salçasını ekleyip karıştırın.

İnce doğranmış taze soğanları, nar tanelerini ve taze yeşillikleri ekleyin.

Kısırın üzerini streç film veya bir kapakla örtüp buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

Daha sonra kısırı, marulların üzerine veya içine servis edebilirsiniz.

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