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İnternetteki ''efsane indirim'' kampanyalarına karşı önemli uyarı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet alışverişlerinde ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması, şüpheli işlemlere karşı da şifre ve parolaların güncellenmesi önerisinde bulundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:32
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu ''efsane indirim'' kampanyalarına karşı uyardı

İnternetteki ''efsane indirim'' kampanyalarına karşı önemli uyarı
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İnternetten alışverişin giderek arttığı son yıllarda güvenirlik ve alıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde işlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.

Her yılın kasım ayında "efsane kasım", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan kampanya dönemlerinde bu risk daha fazla ön plana çıkıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KVKK, internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulundu.

Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı

KVKK'nın tavsiye ve önerileri şunlar:

- Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli.

- İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

- Alışveriş yapılan sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı ile sitenin iletişim bilgileri kontrol edilmeli.

- Alıcılar, mutlaka kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini incelemeli.

- Ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgileri kullanılmalı.

- Mümkünse işlemler şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli.

- Şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

- Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar ve ekleri açılmamalı.

- Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olabilmek adına işlem yaparken acele edilmemeli.

- Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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