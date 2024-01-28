Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan önemli karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK önemli bir karara imza attı. KVKK, Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, kimlik ve fotoğraf bilgileri almasını kanuna aykırı bulmadı. Karar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini içinde bulunduğuna karar verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kararına göre, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan kişi, platformdaki üyelik seviyesinin artırılmasını talep etti. Bunun üzerine veri sorumlusu, kişinin kimliğinin ön ve arkası yüzünün fotoğrafını ile vesikalık fotoğrafını talep etti.

Bunun üzerinen 6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleme yapılması talebinde bulundu ve KVKK'ya başvuruldu.

KVKK ise başvuru veri sorumlusunu haklı buldu. Kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerin işlenmesi hususunda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüğünün bulunduğuna işaret etti. KVKK, veri işlemesinin uygun olduğuna karar verdi.