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Kıskançlık yüzünden kocasını göğsünden bıçakladı

Esenyurt’ta bir kadın kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 17:26
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Kıskançlık yüzünden kocasını göğsünden bıçakladı

Kıskançlık yüzünden kocasını göğsünden bıçakladı
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İHA
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre N.Y. (38) isimli kadın, eşi Y.Y. (42) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince kadın, eşini göğsünden bıçakladı. Tartışmada seslerin yükselmesi nedeniyle komşular, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak gözaltına aldı. 3 çocuk babası Y.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan N.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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