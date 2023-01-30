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Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan Boz neden gündem oldu?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan merak ediliyor. İzleyiciler Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir, kaç yaşında gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan Boz neden gündem oldu?

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:28
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan Boz neden gündem oldu?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan Boz neden gündem oldu?
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Yeni bölümleri yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılarından Batuhan sosyal medyada dikkat çekiyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı YouTube üzerinden tekrar yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı. Kısmetse Olur’da pek çok yarışmacı dikkat çekiyor.

YouTube’ta yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında Batuhan adlı yarışmacı dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kimdir?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ BATUHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan Boz, yayında kendini şöyle tanıttı:

"23 yaşındayım Ankara da yaşıyorum, Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum, modellik yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum.

2021'de 4. Best Fotomodel oldum. Caz, blues, ispanyol pek çok tarz da gitar çalıyorum Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da çeşitli konserler verdim.

Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Sabahattin Ali . Fransız Edebiyatı Victor Hugo okumayı severim."

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