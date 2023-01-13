Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke'nin dansı olay oldu

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında gelin adaylarından biri olan Aybüke Çangal, aynı zamanda TikTok fenomeni. Hesabında 216 milyon takipçisi olan tanınan isim, son yayınladığı dans videosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir dönem boynuna yaptırdığı rapçi "Çakal" dövmesiyle gündemden düşmeyen fenomen Aybüke Çangal'ın yayınladığı dans videosu 2.3 milyon görüntülenme, 113 bin beğeni ve 2 bin 202 yorumun sahibi oldu.

Katıldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında şimdilerde damat adaylarından Tolga Kandemir ile aşk yaşayan Aybüke Çangal'ın sosyal medya paylaşımları da fazlasıyla ilgi görüyor. Fenomen isim sık sık takipçileriyle videolarını paylaşıyor.

İşte Aybüke Çangal'ın dans videosundan kareler: