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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke'nin dansı olay oldu

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına, gelin adaylarından TikTok fenomeni Aybüke Çangal damga vurdu. Aybüke'nin son dans videosu 2 milyondan fazla izlendi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:53
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke'nin big boy dansı TikTok'ta olay oldu

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke'nin dansı olay oldu
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5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında gelin adaylarından biri olan Aybüke Çangal, aynı zamanda TikTok fenomeni. Hesabında 216 milyon takipçisi olan tanınan isim, son yayınladığı dans videosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir dönem boynuna yaptırdığı rapçi "Çakal" dövmesiyle gündemden düşmeyen fenomen Aybüke Çangal'ın yayınladığı dans videosu 2.3 milyon görüntülenme, 113 bin beğeni ve 2 bin 202 yorumun sahibi oldu.

Katıldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında şimdilerde damat adaylarından Tolga Kandemir ile aşk yaşayan Aybüke Çangal'ın sosyal medya paylaşımları da fazlasıyla ilgi görüyor. Fenomen isim sık sık takipçileriyle videolarını paylaşıyor.

İşte Aybüke Çangal'ın dans videosundan kareler:

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