Kısmetse Olur Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu'nda! Hocaya sorduğu soru beyin yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ramazan ayının gelmesiyle Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur programında kendisine sorulan soruları cevaplıyor. Hatipoğlu’nun programının son bölümüne Kısmetse Olur yarışmasına katılan Çağrı Özer’in sorduğu soru damga vurdu.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Çağrı Özer, Nihat Hatipoğlu’nun programına katıldı. Geçen sene de programa gelip soru soran Özer bu sene de sorduğu soruyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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ERKEKLERİ GÜNAHA SOKAN KADINLAR MIDIR?

Programın son bölümüne Kısmetse Olur yarışmasında tanıdığımız Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu’na "Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?" diyerek bir soru yöneltti. O anlar kısa sürede gündem olurken, canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

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Hatipoğlu ise 'Güzel bir soru. Düşündürücü bir soru. Ayete göre Havva Adem'i kandırmadı. Şeytan ikisini kandırdı. Adem ve Havva ikisi de şeytanın tezgahına geldiler. Çünkü bu meyveden yerlerse Cennette edebi kalacaklarına inandılar' diyerek yanıt verdi.

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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