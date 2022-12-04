Kısmetse Olur programı yarışmacıları ve programda geçen olaylarla efsaneleşmiş ve çok sayıda bölüm yayınlanmıştı. Sevmeyenleri yanında seveni de çok olan Kısmetse Olur programı yeniden gündem oldu. Program izleyicisi arama motorlarında Kısmetse Olur’u araştırmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur geri mi dönüyor? Kısmetse Olur yeni sunucusu kim?

Kısmetse Olur programı yayınlandığı dönemde yarışmaları ve yaşanan olaylarla sık sık gündem olan bir programdı. Sevenleri kadar sevmeyenleri de çok olan Kısmetse Olur izdivaç programlarının yasaklanmasının ardından yayından kaldırılmıştı.

Kısmetse Olur yapımcılarından sürpriz bir haber geldi. Peki, Kısmetse Olur yeniden mi yayınlanacak?

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur yeninden yayınlanacak.

Kısmetse Olur’un henüz yayın tarihi açıklanmadı. Programa dair fragman ve fotoğraflar paylaşıldı.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kısmetse Olur programı YouTube üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

Kısmetse Olur’un yeni sezonunda 9 damat ve 9 gelin adayı programda yer alacak.

'KISMETSE OLUR’UN SUNUCUSU KİM?

Yeniden yayınlanacak Kısmetse Olur programının bu sezon sunuculuğunu Öykü Serter üstlenecek.

Önceki sezonda Kısmetse Olur’un sunuculuğunu Seda Akgül yapmıştı.