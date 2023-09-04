Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu

Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün her bölümü olay oluyor. Yarışmacılar arasındaki tartışma ve kaos hiç bitmiyor. Yarışmacılar TikTok canlı yayınları üzerinden birbirlerine sürekli laf sokuyor ve arkasından konuşuyor.

Programda da birçok kez gerilen Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, programın ardından da problemler yaşamaya devam etti. İkili TikTok canlı yayınlarında birbirlerine sık sık laf attı ve aralarındaki gerilim yükseldi.

Artık canlı yayınlarda laf atmakla yetinmeyen ikili, yanlarına arkadaşlarını da alarak Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmak için sözleşti. Batuhan ve Zeyd, Oğulcan ve Luca bir oldu ve Nişantaşı'nda bir kafede buluşarak kavga ettiler.

Sandalyelerin havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Kısmetse Olur'un eski yarışmacılarının bu hallerini görenler şoke oldu.