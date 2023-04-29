Kısmetse Olur yarışmacılarıyla ilgili iddia şok etti

Youtube üzerinden izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur'un yapım ekibinin aylık kazancı sosyal medyada gündem oldu.

Kısmetse Olur yarışmacılarıyla ilgili iddia şok etti

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde olaylar bitmiyor. Kavgaların ve ifşaların hiç bitmediği program hakkında her gün yeni iddialar gündeme geliyor.

Bu defa yine çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Kısmetse Olur yapım ekibinin ortalama aylık 25 ile 50 milyon kazandığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Daha önce çıkan dedikodulara göre ise yarışmacılar bile 20-30 bin lira arası bir kazanç elde ediyor.

ÖYKÜ SERTER'İN MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan haftalık 10 bin TL aldığı öğrenilmişti. Serter'in aylık 40 bin lira kazandığı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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