Kısmetse Olur yarışmacısından İmamoğluna ikonik destek! Saraçhane'ye damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde protestolar başladı. Hak, adalet ve özgürlük için vatandaşlar Saraçhane’de direniş gösterdiler.

Bu protestolara Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu da katıldı. Bir çocuk annesi olan Cansel’in, elindeki pankart dikkat çekti.

"BURNUMA GELMEDİ, BURNUMUZDAN GELDİ”

Pankartının bir yüzüne "Highlighter linkini boşver... Çocuğumun geleceğini parlatmak için buradayım!' sözlerini yazan Cansel pankartın diğer yüzüne "Burnuma gelmedi, burnumuzdan geldi” yazdı. Üstelik, bu anın fotoğrafını da pankartına yapıştırarak esprili bir mesaj verdi.