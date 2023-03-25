Aybüke Çangal ve sevgilisinden kötü haber. 'Kısmetse Olur' yarışmasından diskalifiye olmuşlardı

You Tube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tanışan TikTok fenomeni 21 yaşındaki Aybüke Çangal ile 24 yaşındaki Tolga Kandemir, aşk yaşamaya başladı. Çekimlere katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edilen çift, ilişkilerine devam etti. Yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi.

İLİŞKİLERİ BİTTİ

Sık sık sosyal medya üzerinden yayınlar yapan ve sürekli aşk pozlarını paylaşan çift yollarını ayırdı. ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık kararını duyuran Aybüke Çangal, "Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum. Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Aybüke daha sonra Tolga ile olan tüm fotoğrafları sildi. Fotoğrafları silmeyen Tolga Kandemir ise ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı.