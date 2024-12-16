Kısmetse Olur Zeyd öldü mü? Herkes ayağa kalktı

Zeyd Gümüştutan, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına hareketleriyle damga vurmuştu. Yarışma sonrasında ortalıktan kaybolan Zeyd’in hayatını kaybettiği iddia edildi.

“KISACA ÖLMEDİ”

Herkesin konuştuğu iddiaya ilişkin Yasin Özbek bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Yasin Özbek “Arkadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hala yaşıyor. Yapılan haberler sahte yani kısaca ölmedi” ifadelerini kullandı.