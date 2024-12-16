Kısmetse Olur Zeyd öldü mü? Herkes ayağa kalktı

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Kısmetse Olur Zeyd öldü mü? Herkes ayağa kalktı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programının yarışmacısı Zeyd Gümüştutan’ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yasin Özbek, Gümüştutan hakkında çıkan iddiaları “Arkadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hala yaşıyor” diyerek yalanladı.

Zeyd Gümüştutan, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına hareketleriyle damga vurmuştu. Yarışma sonrasında ortalıktan kaybolan Zeyd’in hayatını kaybettiği iddia edildi.

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“KISACA ÖLMEDİ”

Herkesin konuştuğu iddiaya ilişkin Yasin Özbek bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Yasin Özbek “Arkadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hala yaşıyor. Yapılan haberler sahte yani kısaca ölmedi” ifadelerini kullandı.

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