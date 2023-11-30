Kitap okuma isteği nasıl uyandırılır

Kitap okumama alışkanlığı nasıl giderilir? İşte o sorunun yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Kitap okuma isteği nasıl uyandırılır

Bahane üretilen kitap okumama alışkanlığı nasıl giderilir? İşte yanıtı…


KALIN DEĞİL İNCE KİTAP TERCİH EDİN

500-600 sayfalık klasik serilerle başlamak yerine daha az sayfa sayısı olan kısa kitapları tercih ederseniz daha ilk günden sıkılıp kitabı bir köşeye atmazsınız.

KİTAP KULÜPLERİNE ÜYE OLUN

Okuduğunuz kitaplar üzerine fikir alışverişi yapmak için internet üzerinden kitap kulüplerine üye olun ve arkadaşlığınızı geliştirin…


KENDİNİZE GÜNLÜK OKUMA LİMİTİ KOYUN

Mesela günde en az 40 sayfa okuyarak başlayabilirsiniz. Her biten kitaptan sonra kendi rekorunuzu kırmaya çalışın.


UYGUN KİTAP SEÇİMİ YAPMAK ÖNEMLİ

Zevkinize göre kitaplar seçmelisiniz. Sırf o an için çok satan ya da popüler olan bir kitap yerine kendi tarzınızı belirlediğiniz kısa kitapları tercih edin.


ÇANTANIZ DA MUTLAKA BİR KİTAP BULUNDURUN

Her yerde ama her yerde mola verdiğinizde çantanızda bulundurduğunuz kitabın sayfalarını karıştırarak ona ısınabilirsiniz.

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