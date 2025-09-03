Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'dublör' açıklaması geldi

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, rol aldığı sahnelere dair setten kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Kısa sürede gündem olan bu görüntülerin ardından Tan, çalıştığı dublörlük şirketi tarafından işten çıkarıldığını duyurmuştu.

Olayın yankıları devam ederken ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimleri sırasında Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, kamera arkasında çektiği görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Tan, dublörlük şirketi tarafından işten çıkarıldığını belirtti.

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok platformda paylaşıldı. Bu paylaşımların ardından şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Yapım şirketi artık benimle çalışmak istemediklerini açıkladı. Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Bundan sonra da artık dublörlük yapmak istemiyorum.” demişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak konuya açıklık getirdi.

Tatlıtuğ paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirlerine ve tabii ki dublörlere kadar dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştirmeye gayret ediyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin, özellikle de set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.”

Hem dublör Mehmet Tan’ın açıklamaları hem de Kıvanç Tatlıtuğ’un bu konuda yaptığı paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tatlıtuğ yaptığı açıklama ile kendisine yönelik eleştirilere de son noktayı koydu.