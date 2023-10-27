Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay olmuştu. Eşi Başak Dizer o sahne hakkında konuştu

Aile dizisinde Aslan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un soyunduğu sahne sosyal medyada olay olmuştu. Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer o sahne hakkında ilk kez konuştu.

Özlem Kıral
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay olmuştu. Eşi Başak Dizer o sahne hakkında konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkıya'nın başrolde olduğu Aile dizisi reytinglerinin yanı sıra bazı sahneleriyle de gündeme geliyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın Devin’e hayat verdiği dizide geçtiğimiz hafta yayınlayan yatak odası sahnesi dikkat çekmişti. Tatlıtuğ'un dizideki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu.

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Başak Dizer, Eşinin sosyal medyada olay olan sahnesi hakkında konuştu.

Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırmıştı.

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Dizer'e "Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusu soruldu.

Çıkan iddiaları yalanlayan Başak Dizer "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.

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