Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay olmuştu. Eşi Başak Dizer o sahne hakkında konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkıya'nın başrolde olduğu Aile dizisi reytinglerinin yanı sıra bazı sahneleriyle de gündeme geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın Devin’e hayat verdiği dizide geçtiğimiz hafta yayınlayan yatak odası sahnesi dikkat çekmişti. Tatlıtuğ'un dizideki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu.

Başak Dizer, Eşinin sosyal medyada olay olan sahnesi hakkında konuştu.

Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırmıştı.

Dizer'e "Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusu soruldu.

Çıkan iddiaları yalanlayan Başak Dizer "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.