Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile ilgili birçok dövme yaptıran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir dövme daha yaptırdı. Tatlıtuğ’un yeni dövmesi sosyal medyada gündem oldu.