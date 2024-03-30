Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı

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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı
Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile ilgili birçok dövme yaptıran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir dövme daha yaptırdı. Tatlıtuğ’un yeni dövmesi sosyal medyada gündem oldu.

2016’da modacı Başak Dizer ile hayatını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ’un evliliği 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandı.

Özel hayatını çok fazla paylaşmayı tercih etmeyen ünlü oyuncu, yaptırdığı dövme ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Geçen sene eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin doğum günlerini pusula olarak dövme yaptıran Tatlıtuğ, dövmelerine bir yenisini ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer için koluna yaptırdığı "B" harfindeki dövmeyi görenler Tatlıtuğ’un eşine olan aşkına hayran kaldı.

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