C Vitamini Deposu:

Kivi, C vitamini açısından son derece zengindir. Bir adet orta boy kivi, günlük C vitamini ihtiyacının %150’sini karşılayabilir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun hastalıklara karşı direncini artıran güçlü bir antioksidandır. Kivinin düzenli tüketimi grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca C vitamini, cildin elastikiyetini korumasına ve yaşlanma belirtilerini azaltmasına destek sağlar.