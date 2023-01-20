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Kıvırcık Ali, Zile'de türküleriyle anıldı

Türk Halk Müziği'nin unutulmayan ismi Kıvırcık Ali, vefatının 12. yılında çeşitli programlarla anılıyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:32
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Kıvırcık Ali, Zile'de türküleriyle anıldı

Kıvırcık Ali, Zile'de türküleriyle anıldı
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Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2011 yılında hayatını kaybeden Kıvırcık Ali (Ali Özütemiz) için Tokat'ın Zile ilçesinde de anma etkinliği düzenlendi. Sanatçının oğlu Eren ve Kıvırcık Ali'nin hocası Necdet Kurt'un türkülerini seslendirdiği gecede duygusal anlar yaşandı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Kıvırcık Ali Anadolu'yu temsil eder, üzücü bir şekilde çok erken kaybettik. Yaşasaydı bambaşka olabilirdi. Onun anısını diri tutmak için anma programı düzenledik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan, Necdet Kurt, halkın gönlünde taht kuran Kıvırcık Ali'nin kahreden kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybetmesinin acısını hâlâ yaşadığına vurgu yaptı. Kurt, "Anma konserine yoğun bir ilgi vardı. Programı düzenleyenlere, Zile Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sargın'a, Kültür Müdürü Sayın Necmettin Eryılmaz 'a, ses düzenimizi ayarlayan İsmail kardeşimize Ali'mizin evladı sevgili Eren'e teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (d. 11 Ekim 1968, Tokat - ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Âşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı. 1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in "Hapishane Ranzaları 2" isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adlı iki albüm çıkarttılar. 1999'da ilk solo albümü "Gül Tükendi Ben Tükendim"i çıkardı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı, 11 Ocak 2011'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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