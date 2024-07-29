Kıvırcık tüylü kedi gördünüz mü?

Sena Özkan
Kıvırcık tüylü kedi gördünüz mü?

Özel bir tür olan kıvırcık tüyleriyle görenlerin kalbini çalan kedinin videosu, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan özel bir tür kedinin videosu, kısa sürede viral hale geldi. Kıvırcık tüyleriyle dikkat çeken ve görenlerin kalbini çalan bu sevimli kedi, kullanıcılar arasında büyük beğeni topladı.

Videoda, kıvırcık tüyleriyle adeta bir oyuncak gibi görünen kedinin çeşitli sevimli hareketleri yer alıyor. Kedi, tüylerinin eşsiz yapısı ve sevimli tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kısa süre içinde yüz binlerce kişi tarafından izlenen video, sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan bu tür videolar, hayvanseverlerin ilgisini çekmeye devam ederken, kıvırcık tüylü kedinin sevimli görüntüleri de herkesin kalbini ısıttı. Kullanıcılar, videoya yaptıkları yorumlarda kedinin ne kadar tatlı ve özel olduğunu dile getirdi.

Kıvırcık tüylü kedinin videosu, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni topladı. Bu tür videolar, insanların hayvanlara olan ilgisini artırırken, aynı zamanda sevimli dostlarımızın ne kadar özel ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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